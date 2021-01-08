中国科兴疫苗巴西试验有效性78%

中国企业科兴生物研发的冠病疫苗在巴西后期临床试验中显示出78%的有效性，这是继先前数据引发疑惑后发布的最确切的结果。

据彭博社报道，该有效性数据取自科兴生物疫苗在巴西的第三期临床试验，有大约1万3000名受试者参与。圣保罗州官员证实了数据。

科兴生物在巴西的疫苗生产合作方巴西布坦坦（Butantan）研究所所长Dimas Covas称，该疫苗预防轻度病例的有效性达78%，预防中度和重度病例的有效性达100%。他指出，该研究所计划周五向巴西监管机构巴西卫生监管局（Anvisa）申请紧急使用授权。Anvisa大约有10天时间来分析此类申请。

科兴生物称，试验中有大约220名受试者感染冠病，安慰剂组有160人，接种疫苗的有近60人。官员们拒绝提供试验中更详细的分类，包括不同年龄组的试验数据，以及不良反应方面的信息，也没有说明完整文献何时发布。

目前尚不清楚巴西研究人员如何计算出了有效性数据。该研究所称除了新闻发布会上发布的信息外，不做进一步阐述。

与其它疫苗一样，科兴生物疫苗也是分两次接种，间隔14天。科兴生物称，Butantan研究所正考虑将接种间隔扩大到最多28天，以便让更多人马上接种第一剂。

上月公布的科兴生物临床试验信息存在矛盾之处且不完整，使人们对其有效性产生疑惑。巴西研究机构之前在12月下旬推迟发布科兴生物疫苗的完整试验数据，仅表示有效性高于50%。圣保罗州卫生局长Jean Gorinchteyn随后表示，该疫苗“未达到90%”有效性。更让人困惑的是，土耳其表示该国试验结果显示估计有效性为91.25%，尽管这是基于29例病例得出的数据。

一位知情人士称，当时之所以推迟公布更明确的有效性数据，是因为科兴生物需要协调根据不同协议开展的临床试验所得出的结果。

科兴生物在中国的生产基地可年产超过6亿剂疫苗。该公司已与参加疫苗临床试验的国家签署供应协议，包括巴西、土耳其和印尼，另外也将供应新加坡及中国大陆和香港。