中国消协建议加强网络消费算法规制

中国消费者协会周四称，网络购物、交通出行、网络游戏等生活消费领域的大型平台企业，存在网络游戏抽奖概率不明、网络消费促销规则繁复、网络搜索竞价排名推荐等问题。若任其无序发展，会使消费者面临数据算法压榨，沦为平台经营者的掌中“玩物”。

据路透社报道，发布在中消协官网的新闻稿并建议，在个人信息保护法、反垄断法等相关法律中增加算法应用的相关规定；国家设立算法伦理专门机构，加强对算法应用的有效监管；有关司法机关加强对算法应用案件的分析研究，推动出台有关司法解释。

中消协指出，网络领域涉及消费者权益的算法应用问题主要包括推荐算法、价格算法、评价算法、排名算法、概率算法、流量算法等六种；一些常见的网络消费领域不公平算法应用，具有技术性和隐蔽性，潜移默化地影响着消费者的购买决策，消费者很难通过个体力量与之抗衡。

中消协称：“如果任其无序发展，一方面不利于市场经济的公平有序竞争，不利于经济可持续发展；另一方面也会使消费者面临数据算法压榨，成为技术欺凌的对象，甚至被算法扭曲价值取向和道德观念，沦为平台经营者的掌中‘玩物’。”

中国全国人大常委会法工委去年12月下旬指出，修改反垄断法将是2021年预安排的重点立法工作，并将加强新技术新领域涉及的法律问题的研究工作。其中数据安全法、个人信息保护法等安排常委会会议继续审议，争取早日出台。