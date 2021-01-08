渣打：今年外资入中国债市规模将创新高

渣打银行周四发布报告指出，在发达经济体央行持续量宽，中国国债纳入国际指数、人民币前景乐观等因素推动下，2021年外资流入中国债市规模将达到1.3至1.5万亿元人民币（0.27万亿至0.31万亿新元）的历史新高，2020年外资流入规模约1万亿元人民币。

据路透社报道，渣打银行在2021年中国利率市场展望的报告中并指出，2021年底外资持有中国在岸债券规模，或由2020年11月底的3.1万亿元升至 4.5-4.7万亿元；据估算，2021年外资买入国债将占净发行量超过40%，外资持有国债的份额或升至约12%。

报告称，外资流入中国主要受三方面因素推动：第一，人民币债券全球资产配置占比极低，目前仍大幅低于1%，显著低于中国GDP的全球份额和中国出口的全球份额。

目前人民币资产在全球官方外汇储备配置中的占比仅略高于2%，大幅度低于其他特别提款权货币占比，同时低于特别提款权篮子中人民币权重10.92%。

第二，纳入国际指数将吸引更多资金流入。2020年彭博-巴克莱全球综指指数（Global Agg）和摩根大通全球新兴市场多元化指数（GBI-EM）完成中国债券纳入后，富时世界国债指数（WGBI）或将在2021年成为最后一个纳入中国债市的全球三大主流债券指数，预期2021年10月开始实施纳入，并将在12个月内完成，这一决定有待于3月会议上做进一步确认。

除指数纳入相关流入外，一些专门投资中国的债券的基金也开始陆续成立并迅速增大，支持外资持续流入中国债市。例如，一只追踪中国国债和政策性金融债的ETF基金（iShares China CNY Bond ETF）管理资产总额，已由2020年7月底的0.9万亿美元增长至5.6万亿美元。

第三，低利率环境下，目前中国境内债券市场是全球唯一同时具备如下优势的债券市场：收益率可观；人民币汇市前景积极；境内市场具备的深度和广度，足以应对主要发达经济体央行大规模量宽可能带来的大规模资本流入。

全球主要经济体中，在亚洲地区，人民币债券收益率仅低于印度卢布和印尼盾债券收益率，亚洲以外仅低于俄罗斯卢布和巴西雷亚尔债券收益率。

从指数角度看，中国债券指数通常拥有较高的平均收益率，和较短的平均期限。例如，目前Global Agg指数平均收益率为0.86%，其中约25%的指数成分收益率为负；相比之下，中国债券分指数平均收益率达3.20%，平均久期1.8年亦短于整体指数。