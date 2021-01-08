北京警告美将为驻联大使访台付出“沉重代价”

中国常驻联合国代表团谴责美国决定派遣美国驻联合国大使克拉夫特（Kelly Craft）访问台湾，并警告美国将为此付出“沉重代价”。

代表团昨天（7日）在官网上发布发言人谈话，批评美国在台湾问题上进行政治操弄，并说“损害中方核心利益的行径不会得逞”。

代表团也说：“我们要提醒美方，‘玩火者必自焚’。美方必将为其错误行径付出沉重代价。中方强烈敦促美方停止疯狂挑衅，停止为中美关系和双方在联合国的合作制造新的困难，停止在错误的道路上越走越远。”

美国国务卿蓬佩奥前天发表声明，宣布克拉夫特访台事宜，但未提及更多细节。这也是首位访台的现任美国驻联合国大使。

台湾外交部发言人欧江安对此表示欢迎，并说来访细节正与美国在台协会积极协调中。

在海峡彼岸，中国大陆外交部发言人华春莹则表达反对及谴责，并批评特朗普政府内少数反华政客不断上演“最后疯狂”，不择手段利用所剩任期蓄意破坏中美关系，服务其个人政治私利。

克拉夫特曾任美国驻加拿大大使，2019年5月获总统特朗普提名为驻联合国大使，于当年9月正式上任。

他任驻联大使期间，多次透过不同场合为台湾发声。例如，她去年12月出席一场智库活动时，就公开赞许台湾是真实良善力量，与大陆侵犯人权的暴行形成鲜明对比。

去年9月，克拉夫特也与台北经济文化办事处处长李光章共进午餐。

她当时形容，这是一次“历史性”的会面，并说：“我在做（特朗普）总统觉得正确的事，我觉得他在寻求强化、深化与台湾的双边关系，我也希望能持续代表美国政府从事相关工作。”