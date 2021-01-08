中国计划五年内铁矿石自给率达45%

中国在一份有关钢铁工业的五年规划中，计划降低对第三方铁矿石的依赖。目前铁矿石价格飙升，而中国与第一大供应国澳大利亚之间的贸易争端也日趋严重。

根据彭博社报道，中国工业和信息化部发布的政策文件草案称，到2025年，铁金属国内自给率要达到45%以上。中国的钢铁产业规模位列全球第一。该方案还计划进一步打造海外权益铁矿山、与非主导供应商合作、提高废钢消费量等。

此前，多名钢铁行业高官谈到过度依赖外部铁矿石供应的问题，尤其是由于12月现货铁矿石价格飙升至超过九年以来的最高水平。

中国钢铁产量占全球总量的一半以上，大约70%的铁矿石来自于两个国家：澳大利亚和巴西。

中国的上述规划对澳大利亚来说可能是尤为令人担忧的消息，铁矿石是该国最主要的大宗商品出口收入来源，而中国则是其最大的市场。

虽然中国政府对一系列澳大利亚进口产品施加了限制，但目前为止铁矿石未受影响，分析人士认为，这主要是因为中国高度依赖澳大利亚的铁矿石供应。

中国已经在稳步获取铁矿石资源。包括一些海外矿山如中钢集团(Sinosteel Corp.)在澳大利亚的合资企业Channar mine，以及首钢集团(Shougang Group Co.)在秘鲁的Marcona项目。而中国在几内亚的项目获得最多关注，因为一些大型国有企业已接近获准开发世界级铁矿——西芒杜（Simandou）项目。

