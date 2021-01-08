美国主动型基金在阿里和腾讯持仓合计约850亿美元

市场担忧美国可能把中国两大科网巨头--阿里巴巴和腾讯加入投资黑名单，根据基金追踪公司晨星(Morningstar)的资料显示，其评级的美国主动型基金对阿里巴巴和腾讯的持仓合计约850亿美元。

据路透社报道，晨星的分析师Katie Rushkewicz Reichart指出，阿里巴巴和腾讯这两家广受欢迎的科技公司近年来已从总部位于美国的共同基金筹集了大量资金。从最新披露的投资组合显示，164支基金拥有接近550亿美元的阿里巴巴普通股和ADRs(美国存托凭证)，123支基金在腾讯的持仓超过300亿美元；每家公司的平均头寸规模为资产的3%左右。

至于其他将从美国退市的中国股票，在晨星评级的主动型基金持仓大约13亿美元，其中以中国移动的占比最大，达7亿美元。

但晨星指出，投资组合经理对中移动的兴趣最近处于低点。于2018年1月持有中移动股票的基金有30支，到2020年只剩一半。

路透此前引述消息人士称，特朗普政府正在考虑将科技业巨擘阿里巴巴和腾讯列入一份据称由中国军方所有或掌控的中国公司黑名单，美国投资人自2021年11月起将被禁止买进黑名单上公司的股票。

随着纽约证券交易所下周把中国三大电信商ADS摘牌，国际指数提供商MSCI明晟及富时罗素宣布旗下指数将剔除三家公司，这三家公司股价应声重挫。