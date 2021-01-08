专家就中国国药冠病疫苗恐成“全球最不安全”帖文致歉

中国疫苗专家陶黎纳本月初发文，担忧中国国药灭活冠病疫苗成为“全球最不安全”的疫苗，在网上引起热议。陶黎纳随后做出澄清，并对自己“不谨慎的行为”致歉。

综合香港01和德国之声报道，陶黎纳1月5日或6日在他的微博账号“疫苗与科学”发布了以《国药的灭活COVID-19疫苗恐成为全球最不安全的疫苗》为标题的文章。这篇文章已经无法在他的微博上找到，但香港《明报》前天（6日）报道了陶黎纳的文章。

《明报》的报道称，陶黎纳在微博上载国药疫苗的说明书电子版，核准日期为2020年12月30日，并说：“看完倒吸了一口冷气，我数了一下‘不良反应’栏，一共有73种局部／全身不良反应”；除了常见的接种部位疼痛、头痛外，更可能出现高血压、视力减退、丧失味觉及尿失禁等严重副作用，并称“一举成为世界上最不安全的疫苗”。

在这之后，陶黎纳昨天再度发文，强调“所有灭活新冠疫苗都很安全，不良反应只是mRNA（信使核糖核酸）疫苗的零头，但说明书的不严谨不科学，会让公众怀疑其安全性，进而阻碍全民接种活动。”他也希望，所有中国疫苗的说明书都能严谨和科学。

至于不良反应，陶黎纳说，国药中生北京公司疫苗用于上市的说明书电子版中例举了73种不良反应，其中不少严重反应是“人类200年疫苗应用史上从未提及的”，比如味觉丧失、高血压、尿失禁。陶黎纳担心，如果这些不良反应“真实存在”，这款疫苗的安全性堪忧，但他也认为“那一定是说明书搞错了”。

陶黎纳强调，他用“极度反讽的语气”，撰写了早前发布的文章，用来“讽刺说明书问题”，并批评境外媒体“歪曲利用”他的文章。他也说：“我为自己不谨慎的行为向广大网友和全国人民道歉，并对境外媒体这种恶毒做法表示鄙视。”