中国国开行、工行等多家机构合计被罚近2亿人民币

中国银保监会整治金融乱象步履不停。其最新行政处罚涉及国家开发银行、工商银行、邮储银行等多家机构，违法违规问题包括理财资金投资他行非标资产收益权、为违规的政府购买服务项目提供融资等，处罚金额合计1.995亿元人民币（下同，4100万新元）。

根据路透社报道，刊登在银保监会网站的新闻稿并称，将继续大力整治各种金融乱象，营造风清气正的金融环境，强化对实体经济的金融支持，切实维护金融安全，守住不发生系统性风险的底线。

新闻稿显示，国家开发银行为违规的政府购买服务项目提供融资、违规收取小微企业贷款承诺费等多项违法违规行为，依法予以罚款4880万元；针对其附属机构国银租赁不良资产非洁净出表的违法违规行为，依法予以罚款100万元.

工商银行理财资金投资他行信贷资产收益权或非标资产收益权、理财产品信息披露不到位等多项违法违规行为，依法予以罚款5470万元。

邮储银行部分分行为非保本理财产品出具保本承诺、出具与事实不符的理财投资清单等多项违法违规行为，依法予以罚款4550万元。

长城公司违规对外提供担保、虚增账面利润和考核利润并超发绩效奖励等多项违法违规行为，依法予以罚款4690万元；针对其另一附属机构长城华西银行违规接受本行股权作为质物向股东提供融资的违法违规行为，依法予以罚款50万元。

