中国纪检监察报：处罚抖音给直播乱象敲响警钟

北京市“扫黄打非”办指导北京市文化市场综合执法总队昨天对抖音平台进行约谈，对其传播淫秽色情低俗信息行为作出顶格罚款的行政处罚。中国纪检监察报对此发文，指此举是给直播乱象敲响警钟。

根据《中国纪检监察报》报道，中国“扫黄打非”办负责人指出，对大型互联网企业加强内容监管，是为了促使其在法治轨道上更加健康发展，有利于规范网络传播秩序，构建良性竞争的大环境。监管部门及时敲响安全管理的警钟，就是要提醒互联网企业时刻不能忘记内容安全的主体责任。

文章指出，网络直播平台暴露出泛娱乐化、内容杂乱、虚假营销等乱象，77.1%的网民认为直播平台存在低俗内容。不需要身份证，甚至不需要任何资料，一台手机就可以实现网络直播。低门槛的网络直播让普通人具有快速蹿红的可能，但直播平台上诸多问题的出现让其成为众矢之的。

文章例举了近期的燕窝糖水事件，批评这样的假冒产品，却在直播间卖出57820单，销售金额达1500余万元（人民币，下同，300余万新元）。去年12月23日，广东省广州市市场监督管理局对知名主播辛巴旗下公司罚款90万元，销售企业罚款200万元。

文章还说，直播乱象，不仅仅停留于网络营销。疫情期间，虎牙推出“一起学”栏目，其网课视频下方含有大量游戏广告，可直接跳转游戏页面。斗鱼在教育板块中，同样存在醒目的游戏广告。

地方网信办去年6月约谈处置虎牙、斗鱼等10家网络直播平台，直指部分游戏类和秀场类直播平台存在低俗内容，借助网课渠道推广网游等问题，要求相关平台分别采取停止主要频道内容更新、暂停新用户注册、限期整改、责成平台处理相关责任人等处置措施，并将部分违规网络主播纳入跨平台禁播黑名单。

中国国家网信办相关负责人表示，国内31家主要网络直播平台普遍存在内容生态不良现象，其中包括色情低俗内容、网络赌博等乱象。同时，一些平台留言互动、弹幕和用户账号注册疏于管理，违法违规信息层出不穷。

有的直播平台利用疫情期间网民上网时长增加的时机，通过低俗表演等方式吸引用户高额打赏，甚至诱导未成年人充值打赏。北京朝阳法院曾披露，有未成年人一个月打赏7000余元，更有甚者，一年内打赏65万余元。

艾媒咨询一项调查显示，中国网民对在线直播平台的内容评价普遍较低，77.1%的网民认为直播平台存在低俗内容，90.2%的网民认为直播平台的整体价值观导向为一般或偏低。



文章说，种种网络直播乱象，危害匪浅。从内容看，一些直播平台出于逐利目的，对内容缺乏有效监管，使得一些不宜公开的内容公之于众，破坏了健康的网络环境。从主播与受众的关系看，为完成平台分配任务，一些主播挖空心思迎合受众趣味，打赏机制促使他们使尽浑身解数怂恿粉丝“刷礼物”，不少受众付出大量金钱。一些网络直播展示低俗、恶搞等不良内容，部分受众沉迷于此无法自拔，特别是对正处于价值观形成阶段、缺乏鉴别力的青少年而言，更让人忧心。



中国网络视听节目服务协会发布的《2020中国网络视听发展研究报告》显示，截至2020年6月，中国短视频用户超过8亿，网络直播用户达5.62亿。2019年，短视频市场规模达1302.4亿元，网络直播达843.4亿元，分居网络视听产业第一、第三位。

短短数年，短视频已成为仅次于即时通信的第二大网络应用，中国用户平均每天在短视频应用上花费的时间长达110分钟，60.4%的用户每天都会看短视频。相较于综合视频（网络电视剧、电影、综艺）、网络直播、网络音频等，短视频是增速最快、占比最多的视听领域。

短视频快速实现市场规模拓展，背后是抖音、快手等短视频APP对用户的大量获取。据官方最新数据，抖音的日活跃用户已在去年8月突破六亿，截至12月，日均视频搜索量突破4亿，而快手的日活跃用户也已突破三亿。

业内普遍认为，短视频和网络直播将成为网络视听行业的主要增量。与传统直播平台相比，短视频平台很大程度上分流了其直播受众，已成为用户最常使用的网络直播平台，快手、抖音、虎牙、斗鱼就是其中代表。

去年增长最快的互联网应用，非电商直播莫属。《报告》显示，电商直播用户规模达3.09亿，占网民整体的32.9%。但直播间的消费体验仍有待提升，直播购物的产品满意度仅为51.5%。

文章强调，任何国家的法律都不允许把丑行、恶行当作网络流量和卖点。尤其是大型互联网平台，其用户数量庞大、动辄亿计，其中不乏青少年。如果直播平台传播大量有关色情、暴力、犯罪、消极颓废心理的内容，势必产生难以预估的负面影响。网络直播本质上是信息传播，同其他互联网服务一样，具有传播速度快、影响范围广等特点。加强对互联网直播服务的监管，尤其是内容监管，势在必行。

