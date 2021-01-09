山西清徐获“中国醋都”称号

继江苏省镇江市两个月前宣布摘得“中国醋都”称号之后，中国另一食醋生产中心山西省清徐县也官宣拿下这一殊荣。

根据澎湃新闻报道，据山西清徐县委宣传部消息，当地县委、县政府昨天举行新闻发布会，宣布中国轻工业联合会和中轻食品工业管理中心已于上月30日联合授予清徐县“中国醋都·清徐”称号。

会议介绍，“中国醋都”是目前中国食醋行业的最高荣誉，去年12月，中国轻工业联合会和中轻食品工业管理中心对清徐县进行了实地考评，经中国轻工业联合会会长办公会议审定，授予上述称号。

清徐县政府相关负责人表示，“中国醋都·清徐”的授名，是清徐老陈醋产业具有里程碑意义的大事，也是清徐老陈醋产业发展的新起点。该县将以此为契机，高质量、高速度发展醋产业集群，高标准、高水平打造“中国醋都·清徐”。

负责人介绍说， 当地加快推进产品生产线、中华醋博园等重点项目和“中华醋文化特色小镇”建设，力争在三到五年内实现食醋年产业产能100万吨、年产业产值100亿元（人民币，约20亿新元）的“双百”战略目标；

另外还积极申办2021年首届中华醋国际博览会，每年举办“醋”为主题的文化节、论坛峰会等系列活动，真正让清徐老陈醋走出山西、走向世界。

此前江苏镇江召开新闻发布会，宣布中国轻工业联合会和中轻食品工业管理中心联合授予镇江市“中国醋都·镇江”称号。

镇江醋业协会会长朱炳国受访时曾说，拿到“中国醋都”称号的，镇江是第一也是唯一。 但这种说法让食醋大省山西有些不服。

清徐县政协党组书记、主席杨保恒和县政协特邀信息员、县融媒体中心记者常映红去年11月就联合署名发文指出，“中国醋都”，镇江不是唯一品牌，只是其中之一。山西老陈醋与镇江香醋相比，无论是历史、影响力，还是产量、品牌、实力，都不落下风。仅授予镇江“中国醋都”称号并宣传为全国唯一品牌，明显有违实际、有失公允。

