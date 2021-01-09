台湾政院盼拜登未来续推台美密切互动

美驻联合国大使克拉夫特将访台，台湾行政院秘书长李孟谚昨天表示，这代表台美关系持续升温，此行访台相当特殊，政院盼美新总统(拜登)未来继续维持台美关系的密切互动。台湾总统府发言人张惇涵对此称，克拉夫特一向支持台湾，但对美国务卿蓬佩奥所提“一个自由中国”说法，未有回应。

根据《中国时报》报道，李孟谚指出，克拉夫特将访台，政院表示欢迎也乐观其成；至于访台是否安排与行政院长苏贞昌会面，他说，目前尚无相关安排，使节来台安排由外交部统一回应。

总统府发言人张惇涵则说，这是台湾旅行法再次具体实践，有助台美关系深化；克拉夫特曾赞扬台湾是良善力量，政府表达诚挚欢迎。

不过被问到是否接受“自由中国”称呼，张惇涵说，长期关注蓬佩奥言论的人都清楚，蓬佩奥一直坚定支持台湾，也都用台湾来称呼，甚至赞扬台湾是区域民主典范。而蓬佩奥在推特也表示，美国会支持台湾强化国防实力，会坚定跟台湾站一起，蓬佩奥对台的支持不言可喻。

民进党立委何志伟表示，美国潜意识要在全世界推动自由民主，既然台湾可做到民主自由，整个大中国也应循台湾模式做到；

他说，美在全世界推动自由民主，大陆也是美国心目中想推动的国家，所谓台湾模式意旨台湾能做到民主自由，大陆也应能做到，逻辑是这样，无须刻意解读。

