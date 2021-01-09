贵州查处小米等四家科研失信单位

贵州省科学技术厅周三（6日）发布相关文件，决定对包括小米在内的四家单位进行通报，其科研失信信息纳入贵州省科研诚信信息系统。

根据贵州省科学技术厅官网消息，四家单位分别是贵州通源道工程有限公司、贵州小米智能家居有限公司、黔东南苗族侗族自治州农业科学院以及贵州贵谷农业股份有限公司。

其中，贵州通源道工程有限公司存在虚构科技人员数量和研究开发费用用于申请高新技术企业的行为，决定对贵州通源道工程有限公司警告处理，禁止其承担或参与2021年财政性资金支持的科学技术活动。

贵州小米智能家居有限公司存在擅自篡改审计报告和专项审计报告用于申报高新技术企业的行为，决定对贵州小米智能家居有限公司警告处理，追回省财政科研一次性补助经费，禁止其承担或参与2021年、2022年财政性资金支持的科学技术活动。

另两起是贵州省科学技术厅委托的第三方机构在受理创新卷申报兑现过程中发现有关问题线索。

一起是黔东南苗族侗族自治州农业科学院在申报2020年度科技创新券中存在票据、培训清册、项目实施场景图片重复使用、培训人员签字笔迹高度一致、使用“假发票”、技术服务价值不高以及技术服务费重复列支的情况，决定对黔东南苗族侗族自治州农业科学院警告处理，禁止其承担或参与2021年、2022年财政性资金支持的科学技术活动。

另一起则是贵州贵谷农业股份有限公司在申报2020年度科技创新券中存在虚构技术服务事项的情况，决定对贵州贵谷农业股份有限公司警告处理，禁止其承担或参与2021年、2022年财政性资金支持的科学技术活动。