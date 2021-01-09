台前外交官质疑面簿关闭特朗普账号：与扎克伯格个人恩怨有关？

美国驻联合国大使克拉夫特将访台。台湾前外交官刘仕杰表示，对此事乐观其成，虽然实质意义不大，是象征意义居多，但外交原本许多时刻就是形式大于实质。同时，他也认为社群媒体关闭特朗普帐号一事不妥，并以面簿为例，质疑关闭账户行为是否与面簿首席执行官扎克伯格个人恩怨有关。

根据联合新闻网报道，刘仕杰说，美国当选总统拜登之前已经宣布，将提名一名资深职业外交官出任美国驻联合国大使，这个位置是政治任命，对台友善的克拉夫特在特朗普卸任前一周来台湾，算是毕业旅行，若无意外的话，这也算是美国总统特朗普、国务卿蓬佩奥送给台湾的最后一分礼物。

他同时也认为，蓬佩奥让克拉夫特来台湾，也加深他的对中鹰派形象；虽然此行象征意义居多，且克拉夫特职掌范围是联合国事务，不是台美关系，但放在刚通过的《台湾保证法》架构下，这趟行程仍有意义。

关于社群媒体关闭特朗普帐号一事。刘仕杰表示不赞成。刘说，这不是要帮特朗普讲话，而是相信民主体制的韧性；既然特朗普已经宣布20日会有秩序移转政权，那为何社群媒体还要宣布这番封锁帐号的作为，以面簿为例“这个决定，有没有牵涉到扎克伯格个人跟特朗普的恩怨”？

刘仕杰说，扎克伯格针对封锁特朗普帐号发表的的声明无法说服人，面簿这次的作为反而会加深社群媒体上不同政治立场的对立，这是面簿对现任美国总统特朗普及其支持者的公开羞辱，只会加深政治矛盾，而特朗普的粉丝将近3300万之多，“所以我个人认为，这决定并不妥适”。