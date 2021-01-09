上海男子“碰瓷”成瘾五年制造70多起交通事故

中国上海一名男子多次驾驶电瓶车碰瓷轿车，在五年里获得“赔偿”17万余元（人民币，约3.5万新元），近日因涉嫌诈骗罪被浦东新区检察院批捕。

据上观新闻报道，去年11月2日，上海市浦东新区一处路面监控记录下一起“交通事故”：驾驶电瓶车的男子徐某与一辆缓慢右转的白色轿车碰撞。监控中可清晰看到，事故发生时路口并无视线遮挡，且双方车速较慢，但徐某却径直驾车撞了上去。发生碰擦后，白色轿车立即停车，而徐某却向右侧后仰翻倒在地。随后，徐某起身与司机理论，轿车司机赔偿后才作罢。

报道指出，这样的“交通事故”几年时间里在徐某身上发生了数十次之多，他也获得大量赔偿款。去年11月底，交警在处理涉及徐某的交通事故时发现，仅2020年在他身上就发生十余次交通事故，随即展开调查。

调查发现，2015年至2020年期间，徐某在浦东新区道路上独自驾驶电动自行车，故意碰擦前方车辆制造交通事故，并重复使用同一份病历材料、虚构收入，欺骗对方以获得赔偿。徐某在五年里实施诈骗70余次，骗得赔偿款共计人民币17万余元。

徐某到案后还不认罪、不退赔，坚称诈骗来的钱款是事故赔偿，并否认自己刻意制造交通事故，辩称是因自己倒霉，外加高度近视，才会频繁发生交通事故。

但承办检察官认为，现有证据已经可以证实犯罪嫌疑人徐某刻意制造交通事故，使得对方车主误以为发生交通事故导致犯罪嫌疑人车损人伤，从而自愿交付钱款，其行为已经构成诈骗罪。

检察官介绍，根据最高法、最高检、公安部《关于依法办理“碰瓷”违法犯罪案件的指导意见》的规定，碰瓷行为依据情节不同认定不同的罪名，如实施碰瓷，虚构事实、隐瞒真相，骗取赔偿，应以诈骗罪定罪处罚。