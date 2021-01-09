中国推新规阻外国法律措施不当域外适用

随着中美经济关系恶化，中国商务部今天发布《阻断外国法律与措施不当域外适用办法》反击外国对中国企业和公民实施的“不公正”法律和限制，以保护其企业和公民免受外国法律措施带来的影响。

综合新华网和路透社报道，根据该规定，受外国法律限制“与第三国或其公民从事正常经济、贸易及相关活动”的中国公民或组织，可在30天内向商务部报告。

商务部将评估案件是否违反国际法和国际关系基本准则、对中国主权和国家安全及发展利益可能产生的影响以及对中国公民、法人或者其他组织的合法权益可能产生的影响。

规定指出，当公民或其他组织因不遵守外国法律而“遭受重大损失”时，“有关政府部门可以提供必要的支持”。

作为回应，中国政府可能还会制定“必要的应对措施”。

中国商务部网站在上述公告中称，该规定已经被国务院批准，现予公布，自公布之日起施行。

如果确认存在不当域外适用的情形，有关部门可以发布不得承认、不得执行、不得遵守有关外国法律与措施的禁令。

商务部网站答记者问引述中国人民大学法学院教授韩立余称，《办法》的出台，表明了中国政府反对外国法律与措施不当域外适用的严正立场，提供了保障企业合法权益的救济渠道。

韩立余指出，企业根据禁令没有遵守有关外国法律与措施遭受重大损失的，中国政府有关部门可以根据具体情况给予必要支持。“禁令制度的实施，将在考虑相关措施和企业具体情况的基础上，严格评估、审慎确认。”

在新规定出台之际，一些外国政府、尤其是美国政府正在对各种中国公司进行抵制。

去年，华盛顿以国家安全为由，对电信巨头华为技术有限公司施加限制，剥夺了其关键部件的获得，并威胁要削弱其智能手机业务。同时，特朗普政府也试图迫使社交媒体巨头字节跳动出售其广受欢迎的应用程序TikTok的美国业务。

纽约证券交易所本周宣布让三家中国电信公司退市。此前，特朗普曾下令禁止美国人投资华盛顿认为与中国军方有关联的上市公司。

据两名知情人士透露，特朗普政府还正在考虑将科技巨头阿里巴巴和腾讯列入据称由中国军方拥有或控制的公司黑名单。