中纪委发文批官员知纪违纪给防疫带来隐患

中共中央纪委国家监委网站今天（9日）发文，点名批评一些地方官员“知纪违纪”，给疫情防控带来风险隐患。

中央纪委国家监委网站在题为《多地通报疫情防控问责情况 严明纪律压实各方责任》的文章中指出，河北石家庄、辽宁大连以及北京市等多地纪检监察机关近日通报疫情防控问责情况，为党员干部敲响警钟。

文章说，从曝光案例看，受处理人员中，有副市长、副区长、卫健委主任、医院院长，也有乡镇党政班子成员、基层站所负责人、村党支部“一把手”及乡镇干部，有的还是应对疫情工作领导小组指挥部成员或疫情防控重点地区的部门主要负责人。他们本应发挥模范带头作用，全力投入防控工作，却知纪违纪，给疫情防控带来风险和隐患，造成了不良影响。

文章列举曝光案例指出，他们有的搞变通、打折扣、敷衍应付；有的防控意识松懈，使制度形同虚设，北京、石家庄两地纪委监委一周内接连对疫情防控不力问题进行问责，暴露出个别党员干部在疫情防控常态化阶段容易产生麻痹、厌战、松劲心态。

文章还提到，有些人在疫情防控期间违规饮酒，参与赌博；有的漠视群众疾苦，服务不上心不尽力；有的不但不配合，甚至干扰疫情防控。比如大连市金普新区信访局局长周忠耀在参与隔离酒店的志愿防疫工作时，不但不服从管理，还在微信工作群发表不当言论。

文章最后强调，连日来，辽宁、北京、河北、黑龙江等地出现新增确诊病例。党员干部要克服麻痹思想、松劲心态，毫不放松抓好疫情防控工作，各级纪检监察机关要充分发挥监督作用，发现查处违反疫情防控纪律、不担当不作为、失职渎职等违规违纪违法问题。