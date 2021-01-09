河北石家庄累计检出阳性人员354人

河北省省会石家庄近日成为中国冠病疫情重灾区，石家庄市昨晚已完成首轮全员核酸检测，累计检出阳性人员是354人，

据中国央视新闻客户端消息，河北省今天（9日）下午召开疫情防控新闻发布会，相关负责人表示，石家庄市全员核酸检测昨晚12时全部结束，检测对象共1025万1875人，累计检出阳性人员是354人。

初步分析检测有两个特点，一是集中度高，阳性人员分布在石家庄市12个县市区，但主要集中在藁城区，藁城区一共有298人，占阳性人数的87%；二是关联性极强，除行唐县一例阳性病例以外，其他10个县阳性人员均与藁城区有关，特别与藁城区的增村镇有关。

石家庄市代市长马宇骏说，下一步石家庄市将尽快启动并完成第二轮全员核酸检测，确保彻底阻断疫情传播。

石家庄市昨晚发出通告，要求全市民众完成核酸检测后居家七天，马宇骏在发布会上解释说，这是石家庄市委市政府从科学防控疫情的角度，确保人民群众生命安全的角度，确保石家庄的疫情不扩散的角度，做出的决定。请市民和新闻媒体理解支持。

他指出，本次疫情还没看到明显拐点，溯源工作还在进行，病情蔓延的状态还没有萎缩的趋势，扩散风险依然存在。

另外，根据规定，一次核酸检测不能准确确定人员是否被感染，病毒还有很长潜伏期，因此，居家防控是为二次核酸检测做准备。

他呼请民众不必惊慌，并称石家庄会全力以赴完善各种物资保障供应网络体系。

河北昨天新增14例本地确诊病例和16例本地无症状感染者，均在石家庄。