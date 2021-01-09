香港官员斥美国政要持双重标准 ：国安法为港拨乱反正

香港政制及内地事务局局长曾国卫接受专访时，谈及近日美国国会大楼遭示威者冲击一事指出，香港2019年的修例风波中，部分美国政要公开支持暴力示威者的言论，与如今谴责美国国会暴力冲突的论调形成鲜明对比，是典型的“美式双重标准”。

根据中新社报道，曾国卫表示，修例风波对香港社会冲击巨大，而香港国安法的颁布实施，为香港拨乱反正注入一剂“强心针”。

谈及民主派的“35+”初选，曾国卫指，这就是让一些人可以选，有些人不可以选，这本身已经和选举原来的公平公正原则有所抵触，他指，“当时反对派进行初选的时候，我已经提醒过他们，这有可能是触犯香港国安法的，当时我也是用心良苦提醒他们，但很遗憾他们没有理会我的提醒。还是非常嚣张地继续这种活动”。

香港港大法律学院前副教授戴耀廷等50多人在去年因为参与实施初选，涉嫌违反香港国安法而被香港警方国安处人员于本月6日上门拘捕。

对于近期社会上有促请特区政府修订《宣誓及声明条例》及《区议会条例》，解除“黑暴”区议员资格的呼声，曾国卫表示：“我个人觉得，区议员肯定是公职人员，我觉得这方面应该是没有什么疑问的。所以我们正在研究，把区议员也纳入此次的香港基本法104条的修改法例范围。”

曾国卫在访问中提到，其实在区议会议员参选的时候，他们也都已经有过声明，需要拥护香港基本法、效忠中华人民共和国香港特别行政区，所以一旦违反了声明，其实也应该要追究的。

曾国卫补充说，等完善法律规定、处理机制搭建好以后，就要看区议员到底是不是真诚宣誓和效忠，如果有不拥护、不效忠的行为，当然要依法处理。

