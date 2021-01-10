中国多地严管机关企事业单位人员外出

湖南临澧县新冠肺炎疫情防控指挥部8日在第1号指挥令中要求：“全县各级党政机关、事业单位、国有企业的工作人员要带头在常过节，全体工作人员非必要不离湘，严禁前往境外和中高风险地区。确需离湘的，必须经单位主要负责人批准，报县指挥部备案。”

据澎湃新闻报道，这意味着，严管机关企事业单位人员外出的责任，落在了单位主要负责人的头上。

另外，与湖南临澧等地将报批范围划定至省一级不同，不少城市已将相关人员需报批的出行范围明确到市一级。

广东梅州市新冠肺炎防控指挥部1月8日发布的紧急通知要求，全市各级党政机关、企事业单位要提倡领导干部带头在梅过春节，全体工作人员非必要不离梅，严禁前往中、高风险地区。确需离梅的，必须经单位批准。

广东深圳市新冠疫情防控指挥部发布通知也提到，为做好2021年元旦春节期间疫情防控工作，要求严管单位人员外出，全市各级党政机关、事业单位、国有企业的领导干部要带头在深过节，非必要不离深，严禁前往中、高风险地区；确需离深的，必须提前请示本单位批准。

河南南阳市新冠疫情防控指挥部日前发布的通知同样提到，“两节”期间，全市各级党政机关、企事业单位工作人员非必要不离宛，带头在原地过节，严禁前往境外或国内中、高风险地区。确需离宛的，必须提前报本单位批准。

至于前天已进入封城状态的石家庄和邢台，昨天则进一步收紧了防疫措施，两市的公交与地铁昨起全面停运；所有通往石家庄的高速公路都已封锁；两市也宣布，市民完成全员核酸检测后得居家七天。