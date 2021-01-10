反修例港青周梓乐坠楼身亡 法庭裁定死因存疑

曾参与反修例抗争的香港科技大学学生周梓乐2019年11月初在将军澳一停车场坠楼身亡，原因至今不明。经死因裁判法庭研讯，陪审团昨天以4比1裁定“死因存疑”。

综合港媒报道，死因裁判官高伟雄听取裁决后指出，这次研讯已经差不多“接近真相”。他说，如果涉事停车场的监视器角度高五度、时间慢数秒，“可能真相真的可以出来”。

科技大学在裁决后发布声明称，一直关注周梓乐的死因聆讯，也有派员到法庭旁听；虽然此次聆讯未能理清周梓乐的死因，但因公开透明的司法程序，发现了更多的证据，让公众对当天事件的发生经过有进一步的了解。

报道指出，周梓乐死后一年，死因庭展开研讯，先后传讯周梓乐的父亲、当日执勤的防暴警员、救治周梓乐的医生、义务急救员、目击市民及法医等人。

2019年11月4日凌晨，香港将军澳地区发生警民冲突，22岁的周梓乐在当地一个停车场被发现堕楼重伤，头部重创，经两次手术后伤势仍未好转，深陷昏迷，并于同年11月8日离世，得年22岁。

停车场方面事后虽然公开所有相关监视器画面，但都未拍到周梓乐堕楼时刻。有人质疑周梓乐是否被推下楼、警方有无阻碍救护员救人。警方则否认有关指控，建议召开死因庭。

周梓乐当年坠楼身亡后，触发了连场悼念活动，更多次演变成严重的警民冲突。据BBC中文网报道，他戴头盔的照片成为反修例抗争符号，是反修例阵营最常使用的文宣之一。尽管反修例阵营也并非一面倒认为他的死亡与警方执法有关，但他的案件象征反修例阵营对警方执法的高度不信任。

香港反修例抗争者过去要求成立独立调查委员会，去全盘审视反修例每一起事件，希望查找真相和追责，但港府拒绝他们诉求。