石家庄：没证据表明疫情同宗教聚集有直接关系

中国河北省石家庄市暴发冠病群聚感染，网络传出疫情起源之一是当地农村地下教会聚会。官方昨天指相关聚会为基督教会而非天主教会，并称目前没有证据表明疫情源头与宗教聚集有直接关系。

河北这波疫情首名确诊病例，是石家庄市藁城区增村镇小果庄村一名61岁妇人，她于1月2日确诊前，曾探望家人以及出席婚宴。有网络消息指出，这名妇人也曾参加村内的地下天主教活动。

据中国央视报道，石家庄市民族宗教事务局局长李占领昨天下午在河北疫情防控记者会上首先表示，小果庄村并非天主教聚集村，共有村民4721人，其中信教群众122人，都信奉基督教。

她指出，疫情暴发前，一些信教群众曾在村中一户人家有过聚集活动，与其他聚集活动一样，容易造成疫情扩散，但目前没有证据表明疫情源头同宗教聚集有直接关系。

李占领并说，疫情暴发后，当地立即暂时关闭所有宗教活动场所，暂时停止一切宗教活动。她强调，“广大信教群众对此表示理解，非常配合和支持疫情防控工作”。

美国之音透露，河北省是中国的天主教心脏地带。这里的天主教徒有的参加官方认可的天主教堂的宗教活动，有的则参加地下教会的聚会。

截至1月9日，河北省现有本地确诊病例183例、境外输入确诊病例两例，累计死亡病例六例，累计报告本地确诊病例522例、境外输入病例36例。尚在医学观察本地无症状感染者181例、境外输入无症状感染者五例。