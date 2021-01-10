中国学者：印度拖延移交士兵因对中方不放心

印度军方昨天称在喜马拉雅山边境地区扣押了一名越界中国士兵，中国呼吁印度“抓紧”移交该名走失的士兵。中国学者认为，印度拖延处理该事件，显示对中方的不放心。

据环球网报道，清华大学国家战略研究院研究部主任钱峰对《环球时报》表示，中印边境部队人员迷路并不是稀罕之事，因为地形复杂，标识不明显，一线士兵误入对方一侧常有发生，中印双方因此针对性地制订有相关协议协定。印方士兵也常有误进入中方一侧，中方一般按照相关程序低调处理，不大肆张扬。

钱峰指出，从中方消息稿看，8日凌晨士兵走失，2小时后印方发现该名士兵，但印度军方在9日下午发布消息稿却称“事件还在进一步调查，相关细节还需要进一步了解”。

钱峰认为，印方此次在处理上该事件上有所拖延，看起来是因为印度要调查核实该士兵进入印方一侧等相关情况，确定后方予归还。虽系技术性原因，但事实上这也说明印军在当前两军对峙的情况下，对中方的警惕性很强，不放心。

在2020年5月份中印边境对峙事件发生后，双方部队都增加了在一线的兵力部署和巡逻次数，钱峰认为双方此次对峙时间之久是前所未有过的，可能会持续整个冬天，“这意味着随着天气的逐步转暖，对峙将变成一场消耗资源的持久战。所谓夜长梦多，如果不早日解决，边境紧张局势会持续下去。”