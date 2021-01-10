台去年结婚对数创逾10年新低

台湾内政部户政司昨天公布2020年人口资料，结婚对数为12万1702对、结婚率千分之5.16，为逾10年来新低。

据《联合报》报道，根据内政部资料，2020年台湾累计结婚对数为12万1702对，比2019年减少1万2822对，结婚率为千分之5.16。其中不同性別结婚的有11万9315对，同性婚姻有2387对。

报道指出，台湾上一次结婚对数跌破13万为2009年，因属于民俗上的“孤鸾年”，以及遭遇金融风暴景气不佳，当年仅11万6392对结婚，结婚率为千分之5.04。

此外，台湾去年总计5万1680对情侣离婚，比2019年减少2793对，离婚率为千分之2.19。其中不同性別为5万1309对，相同性別则为371对。

台湾自2019年同性婚姻合法化后，相继有同性伴侣登记结婚。据统计数据显示，2019年同性结婚对数为2939对，离婚则有110对。

2020年同性结婚有2387对，比2019年减少552对；2020年同性离婚则有371对，比2019年增加了261对。

内政部早前也公布去年1至12月出生人数为16万5249人、创历年新低，死亡人数为17万3156人，人口总数为2356万1236人，比2019年减少4万1885人，年减0.18%，首度负成长。