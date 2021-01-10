拼多多一名员工家中跳楼自杀

因员工猝死事件饱受批评的中国电商巨头拼多多，昨天（9日）又有一名员工离世，系在家中跳楼自杀。

综合《证券时报》、新浪财经等报道，拼多多昨晚发布一则通告，称接到家属通知，该公司员工谭某林在其家乡湖南省长沙市家中跳楼不幸身故。

通告称，经查询，谭某林于8日早上8时37分向主管请假，但未说明请假原因。据其父亲与公司联系时表示，当日下午于长沙机场接谭某林至家中，9日中午12时30分左右，谭某林从长沙27楼家中跳楼当场离世，法医到场勘验后确认自杀。

拼多多其后又发布更新版通告，引述谭某林家人提供的信息，谭某林8日当晚在家已购买了9日下午自长沙返回上海的东航机票。

根据通告信息，谭某林于去年7月8日入职拼多多，岗位为技术开发工程师。此前，谭某林已通过公司试用期，并已于去年12月15日完成转正面谈，30日完成转正流程。公司系统显示，谭某林绩效平均分80分左右（100分制）。

拼多多称，公司派出的工作小组已抵达长沙，将全力配合家属善后。同时正等待当地有关部门对事发原因的最终调查结果。

拼多多还将立即在内网OA系统开通心理及特殊紧急事项咨询通道，安排专人为员工提供咨询服务。

拼多多一名23岁女员工去年12月29日凌晨一点在下班路上猝死。公司官方账号本月4日在知乎平台回应此事时称“底层人民哪个不是用命换钱”，引发舆论批评。

拼多多此后发布声明，指该回复是外包运营员工所为，公司坚决反对，并为账号管控不严道歉。

女员工猝死事件发酵的4日当天，拼多多股价一度跌至166.78美元，下跌6.13%。1月5日拼多多股价再次暴涨，截至当日收盘股价大涨12.24%，总市值超2250亿美元，再创历史新高。截至1月8日，拼多多收报180.77美元，最新市值2217亿美元。



