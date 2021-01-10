张建宗：港公务员应以身作则为“清零”努力

香港政务司司长张建宗表示，抗疫是政府的首要任务，公务员队伍作为政府的骨干，“实责无旁贷”，应更有担当和使命感，以身作则奋力抗疫，为香港早日达至“清零”的目标而努力。

张建宗今天透过政府网志说，香港疫情虽然在近期有稍为缓和的迹象，但情况仍然十分反复。因此，他呼吁全社会切勿掉以轻心，必须继续沉着应对，保持警觉。

香港昨天新增59起确诊病例，为本月以来新高，并约有三分之一源头不明。香港目前共累计157人病亡。

张建宗指出，为加强追踪确诊病例密切接触者的工作，政府已投入更多人手，提升追踪效率。他并说，政府一直积极利用创新科技支援防疫抗疫的工作，应对严峻挑战和需要，例如推出“居安抗疫”和“安心出行”流动应用程式、提供支援家居检疫的低功耗蓝牙电子手环等。

此外，政府也已设立网站方便民众下载电子检测记录，以及正开发冠病疫苗接种计划的预约系统。

他解释，设立电子检测记录系统的主要目的是，方便民众可以查询及免费下载自己的检测记录。政府稍后会在系统加入“电子针卡”记录，届时民众可以利用“智方便”程序确认身份后，透过系统下载电子疫苗注射记录。

张建宗表示，香港即将会有冠病疫苗，政府会在本月准备好疫苗接种计划的网上预约系统，方便民众预约接种；完成预约后，系统会提供预约确认资料，并在接种日的前一天向民众发出手机短讯提示。