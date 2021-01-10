国民党：美取消官方交往限制 拜登能否延续是关键

美国国务院今天宣布取消美台官方交往限制，国民党表示，能否延续到拜登政府是关键指标，不要昙花一现，呼吁美国除象征性的动作，也能有更多具体、实质、持续的台美双边关系提升。

在特朗普政府交接前夕，美国国务院今天宣布取消美台官方交往限制。美国国务卿蓬佩奥透过声明表示，对于美国国务院先前以国务卿名义发布的所有关于台湾的联系准则，现在行政机构都可视为无效。

该声明还说，所有外交事务手册中，除了美国在台协会外，其他机构与台湾行政部门往来的部分应该视同无效。根据《台湾关系法》，美国行政部门与台湾的关系应交由美国在台协会全权处理。

对此，国民党今早发布新闻稿表示，正面看待中华民国与美国官方关系的进步，也呼吁除象征性的动作，也能有更多具体、实质、持续的双边关系提升。

综合中央社、《联合报》报道，国民党指出，蓬佩奥的宣示是否能延续到拜登政府将是关键指标，台美互访层级未来如果真的能够进一步提高，当然是好事一件，但仍应该确保这样交往层级永续提升，不要昙花一现，更要有实质的政策互惠。

国民党表示，亲美是多数台湾民众的意见，国民党也是一样，而追求与维护中华民国国家利益是最根本的对外政策指导，这点一定要坚持。国民党会努力在符合中华民国宪法与人民期待的前提上，协助国家推动对美交流。

国民党强调，会敦促民进党政府务必追求独立自主的对外关系，坚持平等友好、互惠互利原则，务实因应对美及对中关系间的连锁变化，不要变成美国和中国大陆任何一方对弈的筹码。

台湾总统府发言人张惇涵表示，上述声明充分反应台美坚实的伙伴关系，除感谢美国国务院外，也感谢长期支持台湾的各界美国友人，让台美之间能够顺利推展政治、经济、安全等各领域的合作，让台美关系不断推展至目前的紧密友好。

张惇涵强调，台湾政府对外政策的一贯立场，是踏实稳健地推动整体国际关系发展，并以谨慎负责的态度维持对外关系的平衡，而这是过去几年台美互信与双边关系提升的重要因素。

“未来我们也会以相同态度，在既有的坚实基础上，持续争取美国跨党派支持，并持续深化台美合作伙伴关系。”