中国发表《国际发展合作》白皮书 向不发达国家倾斜

中国国务院新闻办公室今天（10日）发布《新时代的中国国际发展合作》白皮书，内容强调世界遭遇百年未有的大变局，但和平与发展的时代主题没有变，合作共赢、共同发展的历史大势也没有变，国际合作将更为倾向亚洲及非洲的不发达国家等。

据环球网报道，这份白皮书共分成八个部分，内容围绕国际发展合作理念、取得的新进展、可持续发展、全球人道主义、发展中国家自主发展、国际交流、“一带一路”合作、中国国际发展合作展望等主题。

谈及相关进展时，白皮书表示中国国际发展合作规模稳步增长，并更多向亚洲、非洲地区最不发达国家和“一带一路”发展中国家倾斜，除提供资金援助，也透过援建项目、提供物资、减免有关国家债务等创新方式。

例如，在减免有关国家债务方面，中国于2013年至2018年，免除了最不发达国家、重债穷国、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家共计98笔到期无息贷款债务，累计金额达41.84亿元人民币（约8亿新元）。

报道也指出，在当前冠病疫情仍在全球蔓延之际，白皮书的发布向国际社会传递了积极的信号，具有重要意义。

一是宣示了中国推动构建人类命运共同体的坚定立场和决心；二是突出了关注民生、聚焦发展的国际发展合作理念；三是彰显了服务构建新发展格局的担当作为；四是体现了开放包容的国际合作态度。

白皮书最后写道，中国始终将自身发展置于人类发展的坐标系中，始终把自身命运与世界各国人民的命运紧密相连，始终把中国人民利益同各国人民共同利益结合起来。中国始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，为增进人类共同福祉、构建人类命运共同体作出更大贡献。