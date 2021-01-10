【视频】石家庄退休公安干部为外出硬闯门岗

河北石家庄高邑县的一名男子昨天（1月9日）违反防疫规定强行外出，在被小区人员拦下后态度恶劣。当地市民称，这名大爷疑似高邑县公安局已退休副局长。对此，高邑县委宣传部表示，正在核查，有结果后会对外公布。

前天进入封城状态的石家庄和邢台，昨天进一步收紧了防疫措施，两市的公交与地铁昨起全面停运；所有通往石家庄的高速公路都已封锁；两市也宣布，市民完成全员核酸检测后得居家七天。

据《西安商报》及《大河报》报道，网传视频显示，当事人9日试图强行外出，保安告诉他小区封闭是国家政策，但当事人却一脸不屑地回问：“什么政策？”，并且与保安人员发生推搡。

保安无奈报警，民警赶到现场后，当事人的态度仍然非常嚣张，拒不配合工作，他的老伴也出来阻拦，民警只能对当事人采取强制措施。

在视频可以听到，民警对当事人提醒：“你还是领导呢！我知道你！” 从而揭露当事人为当地公安局退休干部的身份。

当地市民称，当事人是高邑县原公安局副局长、刑警队队长韩某某，于2014年退休，退休后曾担任当地某保安公司经理。

高邑县县委宣传部有关工作人员表示，当地有关部门已经注意到此事，并在处理中。

据当事人介绍，因为当时家里没菜了，他想去距离家200米的亲戚家拿菜，在出小区的时候因强行开门与人员发生冲突。

目前，韩某某仍在高邑县公安局接受调查，并可能面临五天拘留处罚。

韩某某称，自己已经认识到了错误，并愿意公开道歉及接受处罚。