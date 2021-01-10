被《自然》评为“封城设计师” 李兰娟：有关介绍与事实不符

英国科学期刊《自然》去年12月15日评选“2020年度十大科学人物”，中国工程院院士、传染病诊治国家重点实验室主任李兰娟名列其中。李兰娟认为期刊对于自己是“封城设计师”的介绍“与事实不符”，因此向《自然》发函希望更正。

据新华社1月8日报道，李兰娟在声明中指出，武汉出现冠病疫情后，自己作为传染病学专家，加入高级别专家组，参加了武汉的流行病学调查以及病人救治等工作。英国《自然》期刊在介绍材料里称自己为“Lockdown Architect”（封城设计师）并基于此将自己评为“2020年度十大科学人物”，李兰娟认为不符合事实，希望予以更正。

《自然》对李兰娟的介绍为“封城设计师”（Lockdown Architect），因为在去年冠病疫情在武汉暴发初期，李兰娟提出封城防疫，避免疫情传播至更多其他地区的建议。

《自然》网站上将李兰娟介绍为“封城设计师”。（《自然》网站截图）

据中国卫生杂志去年3月的报道，李兰娟1月份到达武汉四天后，紧急向上汇报，建议武汉必须马上封城，而且封城的时间绝不要拖到1月24日大年三十，否则疫情会更大规模向全国播散。中共中央、国务院随即决定在23日上午10点封锁武汉。

《自然》在报道中先是指出，武汉一共封城76天，封城措施得到“强力推行”（aggressively enforced）。《自然》还指封城期间有“部分居民无法得到医疗照顾，申诉自己被抛弃等死”。

接着《自然》笔锋一转，引述澳大利亚新南威尔士大学的流行病学家麦金泰尔（Raina MacIntyre），指封城措施“有效”，让疫情在中国得到出色的控制，“避免了更为灾难性的后果”。

《自然》接着介绍了李兰娟的背景，特别提出她在2003年沙斯（SARS）疫情中指示隔离数千名患者的“争议性决策”后来被视为控制当时疫情的“关键”。

《自然》指出，李兰娟的地位意味着“在她建议对一座城市进行封锁时，从政者愿意听从她的意见”，并以此对比在疫情初期去世的武汉当地医生李文亮。

不过值得注意的是，李文亮没有建议封城，而是在微信群里与同行交流，认为当地“出现SARS”提醒同行注意保护。

《自然》最后称赞中国最终果断采取行动封城，“但其他国家没有这么大胆”（but other nations weren’t so bold），并再度引述麦金泰尔，指中国不像其他国家一样忘了流行病防控的基本原则，或是安排没有相关知识的人士提供建议。

除了李兰娟，世界卫生组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），美国免疫学家、美国国家过敏和传染病研究所（NIAID）所长安东尼·福奇（Anthony Fauci），中国疾病预防控制中心传染病预防控制所研究员、复旦大学生物医学研究院研究员张永振等人也都上榜。