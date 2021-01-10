武汉团队推断当地16.8万人染疫 官方数字三倍

武汉大学等研究团队据报在国际医学期刊发表报告，推断首先出现冠病疫情的武汉市有16.8万人曾经染疫，是官方数字的三倍，无症状感染比率则是官方数据的369倍。

此前，彭博社依据中国疾病预防控制中心的数据测算，去年初在武汉感染冠病的人数可能多达50万，为官方通报的确诊病患人数的10倍。

网媒“香港01”今天报道，武汉大学为首的研究团队周四（7日）在英文国际医学期刊《PLOS Neglected Tropical Diseases》发表的研究报告，作了上述推断。

报道引述报告说，去年3月6日至5月3日，研究团队使用商业胶体金检测试剂盒，针对武汉和中国其他地区的6万3107名健康民众进行冠病病毒检测。

结果发现，来自武汉的1万1086人，病毒抗体呈阳性的有186人，比率为1.68%；湖北省不包括武汉的3万8171人中，抗体阳性的有226人，比率为0.59％；其他省份的1万3850人中，验出53人阳性，比率为0.38％。

报告根据1.68%的阳性感染率推算，人口1000万的武汉市，在疫情流行期间有16.8万人染疫。

报告也披露，截至去年5月19日，武汉市据报有5万零340例住院的确诊病患，这显示当地需要住院的只是全部染疫者的1/3左右，至少有2/3感染者无症状。

报道指出，另据武汉市卫生委员会于2020年6月3日报告，基于5月14日至6月1日武汉市990万人的核酸检测，无症状感染率为万分之0.303，也就是每3万3000人，就有一人为无症状感染。

武汉大学等团队此次发布的研究结果，得出的无症状感染率1.12%（1.68%乘以2/3），约为武汉市卫健委根据核酸检测所得出无症状感染率的369倍。

据报道，这次研究采用统计学方法探讨了性別、年龄，以及地理区域差异与冠病病毒IgG和IgM抗体血清阳性率的相关性，得出了“老年人感染率较高，女性感染的可能性高于男性”的结论。

结论还包括武汉市阳性率明显高于湖北省以及中国其他地区，越靠近武汉的省市，阳性率较高，显示病毒是从武汉市向周边地区扩散。

中国国家卫生健康委员会官网的数据显示，中国大陆确诊病例数量在2月12日达到1万5152例的最高峰后开始减少，3月上旬起开始低于50例，首波疫情之后大致上受到控制。

上个月29日，中国外交部发言人针对中国是否在冠病疫情暴发初期试图隐瞒淡化疫情的提问，表示指责中国隐瞒疫情的说法毫无事实根据。

据中国央视报道，汪文斌在例行记者会上指出，中国率先控制住疫情，率先实现复工复产，率先实现经济稳定复苏，经济社会发展平稳有序，人民享有安全、健康、自由的生活。“试问面对世纪疫情，靠隐瞒掩盖，能够取得这样的成就吗？我想任何人都不难作出判断。中国的抗疫成就是对所谓隐瞒疫情谬论的最好回答。”