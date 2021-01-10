海外港人杂志《如水》推出 周永康等人任编辑

为在香港内外的人集成各种有关香港政治、历史、社会和文化面向的论述，号称是首本实体海外港人的杂志《如水》推出了。

《如水》（Flow HK）昨晚透过其面簿专页发布上述消息。

杂志在其《创刊宣言》中表示，“过去的抗争让我们看见香港人无限的可能性，亦让我们对香港共同体生出了美好的想像；面对前所未有的历史试炼，流散于各方的我们决心要维系香港人这个独特的共同体，希望承传抗争的火种”。

宣言指出，面对政治寒冬，香港人要灵活如水，还要刚强如冰。当政权尝试将一切公共辩论空间抹杀，作为一班流散在外的香港人以及深爱香港的人，“我们绝不选择沉默”，决定利用在海外的自由空间，建构并保存一个公共议论香港的媒介，为在香港内外的人集成各种有关香港政治、历史、社会和文化面向的论述。

“通过历史论述、理论框架以及对未来路线的思考，我们希望链接每位参与这场光复运动的香港儿女，为他们作思想充权。我们要在人类历史中弘扬香港人追求自由之声，要让世界看见香港。​”

宣言说明，杂志名称取自“水进杯则成杯之形，入壺则成壺之状”的意义，并提到反修例抗争之所以能够取得突破，正因为抗争者能如水般灵巧应对强权的策略。

宣言强调，在政权打压升级下，“我们若要延续抗争如水的精神”，并充分认识身处的局势。

据《如水》在面簿上的贴文，其杂志的编委会成员有前香港雨伞运动学生领袖周永康，目前流亡德国的前香港“本土民前阵线”召集人黄台仰、去年8月间赴英国的香港本土派人士张崑阳，以及台湾智库“经济民主连合”研究员江旻谚等九人。

此外，《如水》顾问由身在英国的前香港众志创党主席罗冠聪、中央研究院台湾史研究所副研究员吴叡人等人担任。

《如水》将以季刊形式发行，创刊号主题为《绊》。刊物除了由编委会成员撰文外，也会邀请顾问成员撰写序言。



