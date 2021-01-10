美澳加英四国联合声明 吁北京尊重港人自由

美国、英国、澳大利亚和加拿大今天发布联合声明，严正关切香港政府依《香港国安法》大举逮捕泛民主派人士一事，并呼吁北京尊重香港人的自由。

由美国、英国、加拿大、澳洲、新西兰组成的“五眼联盟”，过去曾多次对香港局势表态；不过，在此次发布的联合声明中，新西兰并没加入。

据美国之音、香港电台报道，这份声明说，《香港国安法》很明显被利用作为排除不同政见及反对意见的工具，呼吁香港特区政府及北京中央政府，尊重香港人获法律保障的自由及权利，而不会担心被捕及被扣留。

声明也强调，“要公平举行包括代表不同政治意见的候选人的九月份被推迟的立法会选举”。

港府周三（6日）一早出动超过千名警力逮捕53名泛民派人士，其中包括一名美国公民。香港警方指控他们涉嫌干犯颠复国家政权罪，依《香港国安法》最重可处终身监禁。遭捕人士中，目前多数已获得保释。

这也是《香港国安法》从去年6月实施至今，当局最大规模的一次拘捕行动。

美国国务卿蓬佩奥此前表示，特朗普政府将考虑针对香港这波逮捕行动祭出新的制裁，以及对香港驻美国经济贸易办事处施加限制。

然而，蓬佩奥今天与英国、加拿大和澳洲外长联合发布的声明中，并未提到制裁。

香港理工大学香港专上学院讲师陈伟强早前接受《联合早报》访问时说，蓬佩奥在卸任前仍然有意推出新的制裁香港措施，是希望向下一届美国政府施加压力，逼使拜登上台后的一段时间内受到牵制，但他相信有关措施纵使推出，对香港的实质性影响也不大。

他说：“过去一年因为疫情的关系，香港驻美国的经济贸易办事处基本上已经停摆。就算美国政府限制他们与外界联系，影响也不大。”

陈伟强也指出，就算制裁香港措施发挥作用，最终也只会是损害到香港利益，北京已经下定决定整治香港民主派，不会因此在政策上有所改变。