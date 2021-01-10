拜登阵营：对台须维持跨党派支持

针对美国国务院宣布取消台美交往限制，拜登交接团队表示，拜登会继续支持和平解决两岸议题，以符合台湾人民愿望与最大利益。他也认为美国对台必须维持坚定、有原则且跨党派支持。

在特朗普政府交接前夕，美国国务院今天宣布取消美台官方交往限制。美国国务卿蓬佩奥透过声明表示，对于美国国务院先前以国务卿名义发布的所有关于台湾的联系准则，现在行政机构都可视为无效。

该声明还说，所有外交事务手册中，除了美国在台协会外，其他机构与台湾行政部门往来的部分应该视同无效。根据《台湾关系法》，美国行政部门与台湾的关系应交由美国在台协会全权处理。

对此，拜登交接团队官员今天回应，拜登会落实自己在担任联邦参议员时所投票通过的《台湾关系法》；同时，他也会落实美国对“一个中国”政策的承诺。

综合《华尔街日报》《纽约时报》报道，这名官员表示，拜登就任后，将继续支持和平解决两岸议题，以符合台湾人民愿望与最大利益。官员并说，拜登一向认为，美国对台湾必须维持坚定、有原则且跨党派的支持。

另一方面，台湾外交部表示，台湾一向以务实与负责态度推动对外政策，让台美互信得以不断提升，会在既有良好互信基础上，持续深化台美关系。

据中央社报道，外交部中午发布新闻稿指出，台美共享自由、民主、人权等核心价值，近年来在双方的努力下，更进一步确立全球合作伙伴关系。

外交部强调，会在既有的良好互信基础上，持续推动并深化台美关系。



