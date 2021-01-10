美台交往限制取消 环球网：最后的疯狂

《环球时报》旗下的环球网，今早以“最后的疯狂”为题，针对美国国务卿蓬佩奥宣布取消台美交往限制一事作出相应报道。

在特朗普政府交接前夕，美国国务院今天宣布取消美台官方交往限制。美国国务卿蓬佩奥透过声明表示，对于美国国务院先前以国务卿名义发布的所有关于台湾的联系准则，现在行政机构都可视为无效。

该声明还说，所有外交事务手册中，除了美国在台协会外，其他机构与台湾行政部门往来的部分应该视同无效。根据《台湾关系法》，美国行政部门与台湾的关系应交由美国在台协会全权处理。

环球网指出，蓬佩奥继续拿所谓“民主”说事，声称此举将使“民主”获益，并引述法新社报道表示，上述声明的“象征意义可能大于实质意义”，但几乎可以肯定的是会激怒中国大陆，且目前尚不清楚这一变化实际上意味着什么。

环球网进一步说，蓬佩奥早前曾通过美国务院网站发表声明“恶毒攻击”大陆，还宣布美国驻联合国代表克拉夫特将访台的消息。

蓬佩奥6日在国务院官网发表声明说，克拉夫特将访问台湾，并称尽管中国共产党致力削弱台湾的巨大成功，但台湾是可靠伙伴与活力的民主政体。“台湾展现出一个享有自由的中国所能达成的成就”。

当时，中国大陆外交部发言人华春莹立即表达反对及谴责，并批评特朗普政府内少数反华政客不断上演“最后疯狂”，不择手段利用所剩任期蓄意破坏中美关系，服务其个人政治私利。

华春莹重申，世界上只有一个中国，中国坚决反对任何形式的美台官方往来，这一立场是一贯和明确的。“台湾是中国领土不可分割的一部分……这是国际社会公认的事实。”