新华时评：台问题不是美少数反华政客的“翻本筹码”

“距离下台不足两周，美国‘史上最差国务卿’蓬佩奥突然宣布取消美台官方往来的限制，一语既出，举世皆惊。人们知道蓬氏代表的美国少数反华政客已四面楚歌，会通过‘最后疯狂’捞取‘翻本筹码’，但他们将‘台湾牌’打到如此没有下限，其用心可谓歹毒。”

新华社今天下午发布题为《台湾问题不是美少数反华政客的“翻本筹码”》的时评，并作出上述表示。

时评写道，美国现今少数政客既无“建城”之才，也无“守城”之愿，他们眼里只有个人政治利益那“一亩三分地”，只会抡起大锤一通乱砸，砸坏中美关系、砸乱国际秩序、砸烂美国国家信誉，“通通在所不惜，给继任者留下难以收拾的烂摊子”。

对外，现任美国政府一手破坏了其前任政府和领导人参与建造的国际体系，将自己塑造成多边合作的敌人；对内，他们煽动对立，最终导致国会山被攻陷，造成平民和警察伤亡，美国社会撕裂前所未有。美国国内、甚至政府内部对这些政客的厌弃也达到了顶峰。

时评形容，所谓病急乱投医，打“中国牌”一直以来就被美国一些无良政客视为挽救自己政治生命的“救命稻草”，他们在台湾、香港、新疆等问题上频频插手，干涉中国内政，为的是牵制中国发展，为的是通过扮演反华急先锋，为自己捞取政治资本。

时评对此指出：“在台湾问题上，近来他们的危险行动更是变本加厉。从签署所谓‘台湾保证法’，到与台湾方面通过视频形式进行所谓‘政治军事对话’，从宣布派美驻联合国代表访台，到宣布取消美台官方往来限制......无非是想转移矛盾，最后捞点‘翻本筹码’，根本不考虑中美两国关系与两国人民的长远利益。”

时评最后强调，台湾问题事关中国主权和领土完整，涉及中国核心利益。美国如果任由这一小撮人在台湾问题上搞政治操弄，无疑会破坏中美关系的基石。“美方一些势力若一意孤行，也势必为此付出沉重代价。”

在特朗普政府交接前夕，美国国务院今天宣布取消美台官方交往限制。美国国务卿蓬佩奥透过声明表示，对于美国国务院先前以国务卿名义发布的所有关于台湾的联系准则，现在行政机构都可视为无效。

该声明还说，所有外交事务手册中，除了美国在台协会外，其他机构与台湾行政部门往来的部分应该视同无效。根据《台湾关系法》，美国行政部门与台湾的关系应交由美国在台协会全权处理。