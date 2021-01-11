叶刘淑仪吁取消双重国籍 反制英国BNO移民

针对英国提出港人BNO移民方案，香港行政会议成员叶刘淑仪昨天在港媒撰文称，北京正考虑采取反制措施，并认为北京或许是时候终止出于历史原因对港人的特殊待遇，执行《中国国籍法》，禁止港人拥有双重国籍。

《香港国安法》去年实施后，英国宣布将从今年1月31日起，接受持英国国民海外护照（BNO）的港人及其近亲申请特别签证移居。根据这个俗称“5+1”方案，持BNO港人及受养人可申请特別签证留英五年后，申请居留权，再居住一年便可取得永久居留资格。

英国官方估计，有多达540万名港人符合资格申领BNO签证，包括290万有BNO身份的港人、230万名亲属。

彭博社此前曾报道，英国正大量发出BNO护照，去年首10个月已达到21万6398本，创下1997年香港回归以来最多。

叶刘淑仪10日在《南华早报》撰文称，基于历史原因，北京一直对港人持双重国籍“睁一只眼，闭一只眼”（one eye open, one eye closed），但她认为随着英国推出BNO“5+1”方案，或许是时候处理双重国籍问题。

她呼吁，当局可提出一个确实“截止日期”（cut-off date），其后获取外国籍的港人，会被视为出于自己意愿，根据《中国国籍法》第九条放弃中国籍。

叶刘淑仪强调，这些人会自动失去持有特区护照的权利，也可能失去香港居留权和香港选举的投票权。

叶刘淑仪接受网媒“香港01”采访时表示，上述看法只是她的个人意见，没与北京沟通，但相信北京正考虑不同的反制方案。她认为，禁止港人拥有双重国籍的做法不须修改香港法例，其中一个可行方法或是就《中国国籍法》释法。

当被问到此举会否在社会引起震荡，叶刘淑仪则回应，想移民的人应考虑要付出的代价。同时，她批评部分外国政府有意呼吁港人移民，目的是要吸纳他们的资金，并希望港人到当地担任廉价劳工。

中国明令禁止双重国籍。《中国国籍法》第九条规定，定居外国的中国公民，自愿加入或取得外国国籍的，即自动丧失中国国籍。

《中国国籍法》第十条规定，中国公民具有以下条件之一的，可以经申请批准退出中国国籍：一、外国人的近亲属；二、定居在外国的；三、有其他正当理由。

根据上述规定，丧失中国国籍的方式有两种：一是自动丧失，因定居国外并取得外国国籍；二是主动退出，因申请退出中国国籍获得批准。



