美取消对台交往限制 前高官：为美台关系新局面打基础

美国国务院9日宣布取消台美交往限制，前美国国防部印太事务助理部长薛瑞福今天（11日）表示，美方早就该这么做，此举让美国政策更符合现实状况，也为美台关系新局打下基础。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）声明，宣布取消美国长年为美台交往所自设的限制，被视为是美台关系近年一大进展。声明表示，对于美国国务院先前以国务卿名义发布所有关于台湾的联系准则，行政机关现在都可视为无效。

根据消息人士分析，这项声明解除的是2015年奥巴马政府发布的“对台交往准则”行政备忘录。这项备忘录禁止驻美代表处人员进入国务院大楼、禁止台方在双橡园升旗，美国政府机构内也不得展示青天白日旗。

综合奇摩新闻等台媒报道，曾担任特朗普的国防部印太事务助理部长、现任华盛顿智库“2049计划研究所”（Project 2049 Institute）主席的薛瑞福（Randall Schriver）今天发声明表示，国务院解除美台交往限制的做法，别具重要与正面意义。

薛瑞福说，数十年来，美国对台政策受到美方自设限制约束，美国行政部门现在解除限制，让美国政策与现实状况相符，并为美台关系新局打下基础。薛瑞福直言，美方早就该这么做了。

薛瑞福表示，总统当选人拜登（Joe Biden）20日宣誓就职后，他的政府将继承已去除无助益限制及困难政治决定的美台关系。

薛瑞福说：“拜登政府将能为美国政策开辟一条充满机会的新道路。这是40年来，美国首次能自由制定完全符合我们最佳利益的政策。”

他并向未来拜登政府喊话，以这个重要时刻为基础，打造并支持一个更和平与繁荣的印太区域。

此外，众议院外委会共和党首席议员麦考尔（Michael McCaul）今天也发声明，赞许国务院迅速并果断实施他2019年领衔提出、2020年12月生效的“台湾保证法”（Taiwan Assurance Act） ；这部法律目的就是跨越限制美台关系的过时行政规定。

麦考尔表示，自美国国会1979年为美台关系奠定基础以来，台湾已发展成一个重要民主政体，也是美国重要伙伴。