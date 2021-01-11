特斯拉物色中国设计总监 或为中国市场专门造车

多名知情人士称，美国电动车巨头特斯拉正在中国招聘设计总监，这是其在上海或北京开设“全功能”工作室、设计专门为中国消费者量身定做电动汽车的部分努力。

据路透社引述三名知情人士的消息，特斯拉人力资源经理以及几家猎头公司过去四个月一直在该行业寻找合适的人选。

他们补充称，他们在寻找具有20年或以上工作经验的“双重文化”人选，既了解中国消费者口味，还可以弥补中美之间的差异。

据消息人士，特斯拉全球总设计师Franz von Holzhausen面试了几位候选人，不过尚不清楚该公司和猎头接洽了多少潜在候选人。

由于事涉敏感且机密，这三位消息人士匿名对路透透露该消息。

特斯拉和von Holzhausen均对此回应。

特斯拉的设计室计划尚未完全制定好，消息人士认为，特斯拉可能会等美国新政府上台后美中紧张关系出现更多确定性后再做最后决定。

特斯拉此次行动与创始人兼CEO马斯克去年初的表态相符。

“我们认为，打造一个中国设计和工程中心，真正在中国设计一款面向全球消费者的原创车型是超级酷的。我认为，这将是非常令人兴奋的。”他在上海的一次媒体活动上说。

两位消息人士说，特斯拉的中国工作室可能也会负责执行对中国消费者品味的研究，并致力于预计将在特斯拉上海厂组装生产的车子。为了确保特定元件符合工程师的规格，上海厂的设计是经过微调的。

“他们希望让车子的设计在很大程度上能够更倾向中国；他们在当地已经做了很多，成立了一个主要生产地点，而且也已卖出很多电动汽车，但特斯拉似乎打算在那里扎根，”一位消息人士说。

这位人士表示，这个努力可能导致特斯拉中国更具独立性。

两位消息人士说，一种可能的“中国专属”车款是低成本车型，比如马斯克在9月电池日大会曾经提到过的2万5000美元（约3万3214新元）的电动车。

根据两位消息人士与业界专家，这样的价格可能是紧凑型车款，比特斯拉Model 3更小。