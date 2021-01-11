中国大陆新增确诊五个多月来首现三位数

中国大陆冠病疫情恶化，昨天（10日）新增103起确诊病例，这是新增确诊病例五个多月来首次出现三位数，也是五个多月来单日最高记录。

据中国国家卫生健康委员会官网发布的数据显示，在新增确诊病例中，85例为本土病例，其余为境外输入病例。在本土病例中，82例来自最新重灾区河北、辽宁有两例、北京一例。这使得当地累计确诊病例达到8万7536例。

在河北本土案例中，省会石家庄市报告77例，其中27例为无症状感染者转为确诊病例；毗邻石家庄的邢台市则报告五例。

中国大陆新增确诊上一次出现三位数是在7月30日，当时通报127起新增病例。

河北前天新增46起，其中石家庄就有44起，患者包括一名年仅六个月的女婴，成为最新一波疫情中最小的确诊患者。

邢台今天（11日）将另外两个地区列入中风险地区，石家庄则在昨天将另外七个地区列入中风险地区，使中国中风险地区总数增至75个，其中20个在石家庄。石家庄市也有一区属于高风险地区。

石家庄、邢台两市已展开第一轮全员核酸检测，共检测1300多万人，发现364起阳性病例。石家庄也启动第二轮全员核酸检测，争取用两天时间完成。

河北广播电视台昨天在微博报道，来自广东、江苏、浙江、湖南、江西五省的103名专业技术人员已组成支援河北抗疫流调队，从昨天起陆续抵达河北。

另据《生活日报》报道，随着多地出现零星散发病例，山东临沂、江西鄱阳、浙江台州等地已发布紧急通知，取消聚餐、聚会、宴请、团拜活动。