三大美投行取消部分香港结构性产品上市

香港交易所昨天公布的交易文件显示，高盛、摩根士丹利和摩根大通的业务部门将把总计500个香港上市的结构性产品取消上市。

路透社引述文件称，此次下架是因美国外国资产控制办公室，上周对美国总统特朗普11月颁布的禁止美国人投资有军方背景中国企业的行政令做了说明。

港交所在声明中称，“正与相关发行方密切合作，确保有序退市，并推进发行方的回购安排”。

另据路透社报道，消息人士透露，美国国防部、国务院和财政部官员预计上周三（6日）就扩大上述行政令范围的建议展开了讨论。

这项行政令强化了1999年生效的法律。这项法律责成美国国防部起草一份清单，记录他们认为由中国军方拥有或控制的中国公司。

五角大楼迄今已将35家公司列入这份清单，包括中国移动、中国电信和中国联通。消息人士早前透露，美国也在考虑将阿里巴巴和腾讯列入这份清单。

然而，行政令所提出的要求被指未清楚交代，促使纽约证券交易所元旦前夕（12月31日）宣布计划对中国电信、中国移动和中国联通香港公司除牌。纽交所随后又中止这项计划，但在6日再度改变决定，继续进行除牌行动。

一些美国政府机构据报因行政令的执行方式而出现关系紧张的局面。据了解，财政部计划发布与行政令有关的指导意见，但这份信息被视为削弱这项行政令，而遇到来自国务院和国防部的阻力。不过，美国国务卿蓬佩奥和财长姆努钦后来在推特上强调，各方并未因这份行政令而出现分歧。

除了纽交所之外，一些经济指数供应机构在2020年11月行政令发布后，也开始从旗下指数中删除被列入清单的中国公司。明晟上周五（8日）将上述三家中国电信公司从旗下的中国指数中移除。富时罗素和标普道琼斯指数将在本周删除这些企业。