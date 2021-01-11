芝加哥发生连环枪击案 死者包括中国留学生

当地时间周六（9日），美国芝加哥发生连环枪击案，32岁非裔枪手肆意开枪射击，短短几小时导致三死四伤。在芝加哥大学就读的30岁中国留学生范轶然（音译，Yiran Fan）也遭枪杀，枪手已被警方击毙。

据美国广播公司（ABC），芝加哥大学网站等消息，连环枪击案于当地时间9日下午1时50分右开始。范轶然为首个遇害者，他在公寓停车场的车内遭枪手击中头部身亡。10分钟后，抢手出现在东南端大街4900号公寓大堂，当时公寓楼管试图阻止枪手进入大楼，不过后者最终强行闯入，并转身向这名46岁的女性楼管开枪，致其胸部中枪身亡。

之后枪手在附近继续抢车行凶，最终导致三死四伤的惨剧。枪手最后在于警方交火中被击毙。

芝加哥警局10日表示，经过初步调查，抢手有多项前科，8日曾在社交媒体贴出一段激进视频，视频中的他挥舞枪枝，称要随机杀人，甚至扬言“我要让炸掉整个社区”。周日（10日）上午10点30分左右，社交媒体关闭了抢手的主页

芝加哥大学布斯商学院公告称，范轶然为来自中国的该学院经济金融博士四年级学生，他是一名聪明又极具天赋的学生，受到同学们爱戴。范轶然原本计划在今年提交他的博士论文，他主要研究领域包括银行资产负债管理的互动、信息灵活下的筛选竞争研究等。