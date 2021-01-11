拼多多否认前员工因发布救护车照片而被开除

一名曾在中国电商巨头拼多多任职的前员工声称，他因看到同事被抬上救护车而被开除。拼多多回应时说，这名员工因在网络平台上发表“极端言论”而被解雇，并非发布救护车照片。

综合搜狐科技和新浪科技报道，这名王姓男子昨天（10日）在视频分享平台哔哩哔哩（B站）发布视频，声称他看到同事被抬上救护车，并将相关信息发布至社交平台“脉脉”上，因而在30分钟内“被赶出公司”。

这名前员工提到，他在2019年7月毕业后加入拼多多，担任前端开发工程师，并申诉拼多多内部强制员工每月工作300小时，即使请假也需要加班补满。主管也会私下沟通表示工时与绩效有关，工时不够会被谈话，本部的“多多买菜”员工则被要求每个月至少工作380小时，如果缺时会被询问是否需求不饱和。本部的员工被外派到外地工作时，也需要跟着卖菜车工作到凌晨跟进整个流程。

王姓男子说：“拼多多内部厕所坑位极少，导致大家需要经常去非拼多多楼层上厕所，而行政的解决方法是在坑位内侧的门里贴上希望大家快点的标语。所有被超过三天的法定节假日，拼多多员工都被要求提前返工，如2020年国庆、中秋连放的八天假期，拼多多员工只有五天。”

这名男子也谈到了拼多多内部信息公开制度，说：“2019年的年终奖和调薪在没有任何通知的情况下延后一个月。年终奖和加班费的发放没有明细，上班时间也会随着是否有上海市领导视察调整到早上8点。办公室还有化工气味的时候让员工搬进去，承诺的工作餐也会有坏掉的菜品。在双十一、元旦等促销日或节假日强制要求员工加班到凌晨1点。”

王姓男子声称，他以匿名方式将同事被抬上救护车的信息发布在“脉脉”平台上，引起外界怀疑脉脉透露男子的信息，但脉脉否认他们向第三方提供用户信息。

脉脉说：“公司不以任何形式向任何第三方提供职言区发帖用户信息，且对于个人信息进行极为严密和完备的安全保障。为了保障发帖安全，职言通过非对称加密技术对用户的发布身份进行了严格的加密处理，即使是脉脉内部工作人员，也无法获取任何个人相关信息。”

拥有拼多多的上海寻梦信息技术有限公司今天（11日）发布情况说明，指王姓男子7日在公司楼下拍摄救护车照片，并匿名将“不恰当猜测”发布至某匿名社区引发社会讨论。

公司声称，他们在问询于事发拍摄地路过的同事时收到反馈，“高度怀疑”是王姓男子在“事实不清的情况下随意拍摄及匿名发布了有可能会对公司造成伤害的信息”。

情况说明提到，根据男子所发帖的某匿名社区公开页面外显ID（身份），公司查询到男子既往匿名发帖内容充斥不良“极端言论”，诸如：“想要××死”，“把××的骨灰扬了”等。公司人力资源部研判，男子上述言论严重违反员工手册，其极端情绪有可能会对其他同事造成“不可知威胁”，决定与男子解除劳动合同。

公司也提到，王姓男子被解雇后，与“周边人继续在网上发布不实言论”。

拼多多已有两起员工死亡案件。一名22岁女员工去年12月29日凌晨1时半在下班途中突然晕倒，抢救无效后去世。公司官方账号本月4日在知乎平台回应此事时，称“你们看看底层的人民，哪一个不是用命换钱”，引发舆论批评。

这起事件也引爆中国网民对互联网企业的加班文化、“996”工作制甚至是大型资本企业的新一轮声讨。“996”工作制指的是早上9时上班、晚上9时下班，并且一周工作六天的工作制度。在这之后，另一名员工前天下午从湖南长沙27楼的住家跳楼自尽。