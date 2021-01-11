中国PPI在12月出现最小同比跌幅

中国工业生产者出厂价格（PPI）同比跌幅继续收窄，在去年12月出现10个月以来的最小同比跌幅，这显示受到冠病疫情冲击的中国制造业持续复苏。

中国国家统计局今天（11日）在官网发布的数据显示，中国工业生产者出厂价格在12月同比下降0.4%，优于路透社经调查后所得出的下跌0.8％中值预测。

工业生产者出厂价格在11月同比下滑1.5%。12月环比则上涨1.1%。

国家统计局城市司高级统计师董莉娟说，中国国内需求在12月稳定恢复，加之部分国际大宗商品价格持续攀升，带动工业品价格继续上行。

董莉娟指出，国际原油价格上涨，是石油和天然气开采业价格环比上涨7.9%的原因之一。此外，随着中国国内市场需求持续回暖，加之铁矿石和有色金属等国际大宗商品价格上涨较多，中国金属相关行业价格继续环比上涨。

董莉娟也提到，由于去年底气温较常年同期偏低，供暖需求快速增加，带动燃气生产和供应业价格环比上涨4.1%，煤炭开采和洗选业价格上涨3.5%，涨幅均扩大1.3个百分点。

中国居民消费价格（CPI）在11月同比微跌0.5%后，在12月回升，上涨0.2%，环比则上涨0.7%。

董莉娟解释，居民消费需求在12月持续增长，同时受特殊天气以及成本上升影响，CPI由降转涨。

受持续低温天气影响，从环比看，鲜菜、鲜果的生产和储运成本增加，价格分别上涨8.5%和3.5%；随着元旦春节到来，消费需求季节性增加，同时饲料成本有所上升，猪肉价格由上月下降6.5%转为上涨6.5%，羊肉价格由上月持平转为上涨2.6%，鸡蛋价格由上月下降1.6%转为上涨2.9%。非食品价格由上月下降0.1%转为上涨0.1%。