遵循美禁令 一香港基金今天起不再投资受制裁企业

追踪恒生指数表现的交易所买卖基金（ETF）--盈富基金周一表示，受美国总统特朗普此前签署行政命令的影响，自1月11日或对受制裁实体而言属生效的较后日期起，不再对受制裁实体进行任何新的投资。

据路透社报道，盈富基金经理人道富环球投资管理亚洲有限公司公告称，就特朗普去年11月12日签署的行政命令，对若干被视作与中国军方有联系或向其提供支持的中国公司进行制裁，并禁止任何美国人士对持有受制裁实体的公开交易证券、或有关证券的衍生证券或旨在为有关证券提供投资机会的任何证券的公开交易证券、美国或外国基金（如交易所交易基金“ETFs”）或其他共同基金，进行任何交易。

“受行政命令的影响，盈富基金自2021年1月11日或对受制裁实体而言属生效的较后日期起不再对受制裁实体进行任何新的投资。”公告称。

公告指，盈富基金的目标是提供紧贴恒生指数表现之投资回报，经理人会把盈富基金之全部或绝大部份资产投资于恒生指数成份股公司的股份，比重大致上与该等股份占恒生指数之比重相同。

根据盈富基金的信托契据，倘若跟从恒生指数成份股及权重并不可行，经理人将在计及所有相关市场情况后，运用其专业技能、打理能力及判断力继续尽全力实现投资目标，并将监控及力图尽量降低追踪误差。

“投资者务请留意，预期上述影响会导致加大追踪误差，意味着盈富基金的回报有可能与恒生指数的回报迥然不同。”公告称。

受美国禁令影响，指数提供商MSCI明晟、富时罗素和标普道琼斯指数此前表示将从指标股指中剔除中国三大电信企业中国移动、中国联通及中国电信。此外，纽约证券交易所几经变卦，最终还是决定于1月11日摘牌这三家公司的美国存托凭证(ADR)。