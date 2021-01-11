美驻联合国大使本周四将晤蔡英文

美国驻联合国大使克拉夫特将于后天（13日）访台，台湾外交部长吴钊燮今天说，克拉夫特14日将会见台湾总统蔡英文，也会和他会谈及在外交学院公开演讲。

据《联合报》报道，吴钊燮介绍，克拉夫特这次访台主题是跟台湾讨论如何促进台湾在国际组织中的参与，这对台湾是非常重要事情，克拉夫特也是首位现任美国驻联合国大使访台，希望台美关系从此基础往前推进，这也是双边关系良好象征。

吴钊燮说，台美互信不断提升，因为台湾采取非常务实与负责的对外政策，接下来会用相同态度提升和美国的关系，台美就国际上各项议题合作已经到进展台美全球合作伙伴，外交部不会松懈，会进一步提升与美国关系。

他并称，昨天清晨，美国国务院透过国务卿对外宣布跟台湾之间交往限制全部取消，对台美关系提升是一件大事情，外交部对美国做法表示诚挚欢迎与感谢之意，对于长期推动台美交往限制放松或解禁的美国国会议员也表达高度感谢之意。

吴钊燮说，这些事情已推动一阵子，台湾跟美国互信不断提升，因为台湾采取非常务实与负责的对外政策，台湾接下来会用相同态度与作法，不断提升跟美国的关系，“台美共享自由民主人权普世价值，因此台美就国际上各项议题合作已经进展的台美全球合作伙伴，外交部不会松懈，会进一步提升与美国关系。”