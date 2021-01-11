全棉时代就争议性广告再道歉被批自夸

中国生活护理用品公司全棉时代被指发布侮辱女性的广告，公司对此两度致歉，但有网民质疑公司是否诚意道歉，也批评公司将这则广告视为“创意”。全棉时代昨晚发长文再次道歉，但网民抨击公司其实在夸奖自己。

这则长达26秒的广告显示，一名女子晚间在户外怀疑后面有色狼跟踪她，于是停下来，从她手提包拿出一包“京都玉露卸妆湿巾”，并抽出一张卸妆，露出原有的“丑陋”样貌。

色狼与她接触后，女子转过头，问色狼：“有事吗？哥”。广告这时发出男生大喊“欸！”的声音，之后出现“呕…”字样。

许多网民指责广告故事情节恶俗、不尊重女性，在留言板上写道“绝对不会再买他们家东西”“什么恶臭策划”“我看你是想滞销”另有网民认为，在广告后半段出现的“女子”是一名男子。

全棉时代8日在微博上致歉，并删除这则广告，也声称这则广告属于“广告创意”，但这个道歉引发网民的更多不满，在留言板上写道“这也能叫创意？”“广告部创意这么烂也能过”，另有网民也抨击公司只是在留言板上致歉，而没有发表发帖文或发布正式通告：“在评论道歉，是真心的吗？”

全棉时代当天下午在微博发布半页声明，除了再度致歉之外，也强调他们已立即成立整改小组，同时会完善内容和审核机制，杜绝类似事件再度发生。然而，这难以消除民众的不满。

公司随后于昨晚通过微博刊登长达两页的“致歉表白”。声明提到，“经公司整改小组全面调查，是我们内部的工作失误，让不符合品牌标准、违背企业价值观的视频上线，辜负了大家的信任，伤害了大家的情感。为此，我们深感痛心，郑重地说声：‘对不起，我们错了。’”

全棉时代也大谈公司曾推出的产品，以及公布他们在专利、绿化和抗疫方面的成就和贡献，占了这份“致歉表白”声明全文的大约三分之二。

网民对此在留言板上写道“你夸了自己这么长一段话，有什么用呢？”“所以道歉其实就第一段”“这哪里是道歉？？？”另有网民上载图片，批评公司只有在首两段说“我错了”，其余都在表明“我真棒”。