京东成立京东科技子集团 整合科技业务

中国京东集团今天（11日）宣布将云与AI业务与京东数科整合后，正式成立京东科技子集团（简称：京东科技），原京东数科CEO李娅云将出任京东科技子集团CEO。

据新浪科技报道，京东集团指出，京东科技定位于最专注产业的数字合作伙伴，致力于为企业、金融机构、政府等客户提供全价值链的产品技术解决方案，与京东零售、京东物流等其他集团业务一起，担负起降低全社会供应链成本，提升各行业效率，为客户及合作伙伴创造价值的重任。

新成立的京东科技集团，全面融合了京东云与AI业务和京东数科的技术服务能力，在统一的云底座上，依托于AI、数据技术、物联网、区块链等前沿科技能力，打造出了面向不同行业的产品和解决方案。

京东科技集团拥有1万多名员工，其中70%以上为研发和专业人员，并且拥有多位入选IEEE Fellow的科学家。在京东集团整体的战略布局当中，技术被定位为交易和服务之后的第三条增长曲线，而京东科技将承载这一使命，成为整个京东对外提供技术服务的核心业务抓手。

京东科技集团CEO李娅云说，京东科技是科技创新与实体产业深度融合的企业，京东科技脱胎于对供应链的深刻理解和行业洞察，发展于对互联网技术的突破创新，成长于对实体经济的服务和价值创造。未来京东科技的使命就是助力实体经济数字化转型升级，实现科技引领、实业报国。