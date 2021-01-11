北京市政协原副主席李伟被“双开”

北京市政协原党组成员、副主席李伟因贪污等被“双开”。

据新华社报道，经中共中央批准，中央纪委国家监委日前对李伟严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

经查，李伟丧失理想信念，背离初心使命，无视中央八项规定精神，接受可能影响公正执行公务的宴请；不按规定报告个人有关事项；违规收受礼品、礼金，违规从事营利活动，拥有非上市公司股份；甘于被“围猎”，大搞权钱交易，利用职务上的便利为他人在房地产开发建设、消防工程审核验收等方面谋取利益，并非法收受巨额财物。

李伟严重违反党的组织纪律、廉洁纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在中共十八大后不收敛不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予李伟开除党籍处分；由中央纪委国家监委给予其开除公职处分；终止其北京市第十二次党代会代表资格；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

资料显示，今年57岁的李伟，北京人，在职大专毕业，高级管理人员工商管理硕士。

他曾任北京市政府副秘书长，市委副秘书长、政法委常务副书记，北京市政府秘书长、办公厅党组书记、主任等。

