曾花巨资买官被骗 辽宁省政协原副主席刘国强被开除党籍

中国中央纪委国家监委网站今天（11日）上午同时公布对辽宁省政协原党组副书记、副主席刘国强和海南省政协原党组成员、副主席王勇两名副部级高官的处分，前者被开除党籍，后者被开除党籍和公职。

据通报，刘国强被指毫无理想信念，初心不正、思想不纯，与党离心离德，对党不忠诚不老实，搞两面派，做两面人。此外，通报也批评刘国强“毫无规矩意识”，揭露他曾花费巨资跑官买官，结果被骗，并且处心积虑对抗组织审查。

此外，通报也揭露刘国强的家人或也涉及贪腐问题，指他“毫无道德底线，腐化堕落，家风败坏，对家人失管失教”。

现年67岁的刘国强曾在2001年05月至2013年01月担任辽宁省副省长，过后在2013年01月至2017年01月间任辽宁省政协副主席。

同日被处分的王勇面对包括违规推动填海项目并造成严重后果；与他人串供，对抗组织审查，在党内民主生活会上安排他人装样子、搞表演；违规出入私人会所；违规为他人在职务晋升、转业安置等事项上提供帮助；搞权色交易等罪名。

他因严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，性质严重，影响恶劣，被开除党籍和公职。

此前报道显示，王勇曾在2008年9月至2014年10月间担任海南省三亚市委副书记、代市长、市长。王勇从2016年1月起担任海南省政协副主席至被查。

刘国强与王勇都于去年7月被查，两人目前已被移送检察机关依法审查起诉。