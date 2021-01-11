张举能宣誓就职香港终院首席法官

香港新一任终审法院首席法官张举能今天（11日）在香港礼宾府宣誓就职，正式接替退休的马道立。

张举能也是香港1997年回归后，第三任终审法院首席法官。

据香港政府新闻网消息，张举能在香港特首林郑月娥监誓下作出司法誓言，并郑重宣誓拥护《基本法》，效忠香港特区等。

张举能说，对获委任为终审法院首席法官，为香港特区服务，感到非常荣幸，自己会继续大公无私维护法治和司法独立。

据港媒报道，林郑则表示，有信心在张举能的领导下，香港司法机构将继续捍卫“一国两制”，而香港的法官也将继续无惧无偏地维护法制，主持正义。

林郑强调，法治是香港成功的基石，而司法独立是维护法治的关键；作为行政长官，她会继续坚定不移地捍卫司法独立。

张举能右手拿着新约《圣经》宣誓。（香港中通社）

出生于1961年的张举能，在香港土生土长，跟两位前任李国能及马道立相比更年轻。1985年他在香港取得大律师资格，并于1995年在新加坡最高法院取得讼辩人及律师的资格。他很早就选择加入司法行列，所以执业期间未获颁资深大律师的资格。

他是资深大律师冯华健及余若薇的徒弟，二人均表示对他印象深刻。不少与张举能交过手的同业都称赞他非常聪明，能迅速抓到重点。

张举能最令人津津乐道的案件，要数当年审理已故歌手梅艳芳的遗产案。对于梅艳芳母亲不断提出要求总能软硬兼施，解决梅母的疑难。

近年来他也处理过不少备受争议的案件，包括香港青年新政成员梁颂恒及游蕙祯因宣誓不当而被取消立法会议员资格。他当时称，法庭需要跟随中国全国人大释法，令政界及法律界质疑他立场偏向保守。

据悉，司法人员推荐委员会曾经考虑153名潜在人选，其后进一步考虑四人，当中只有张举能愿意出任首席法官，并符合国籍的规定。